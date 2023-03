In una lunga intervista al The Hollywood Reporter, Ben Affleck ha voluto chiarire una volta per tutte il malinteso creatosi a causa di una sua frase pronunciata durante il famoso talk show condotto da Jimmy Kimmel. Quel giorno, la star di Hollywood aveva dichiarato che “probabilmente starebbe ancora bevendo” se non avesse divorziato da Jennifer Garner. I giornalisti e i tabloid hanno interpretato questa frase come un’accusa nei confronti della sua ex moglie, tuttavia Affleck ha più volte provato a spiegare il significato delle sue parole.

Stavolta vuole chiudere definitivamente la faccenda:” Non mai incolpato la mia ex moglie del mio alcolismo. Per essere chiari, il mio comportamento è sempre stato interamente mia responsabilità“. E sulla frase incriminata spiega: “Stavo cercando di dire che bevevo troppo e non ero più felice, che fosse per il lavoro o per il matrimonio, la mia vita diventava più difficile e cercavo di riempire un vuoto con cose non salutari”.

In passato Affleck aveva cercato di spiegarsi, ma i tabloid, a giudicare dalle parole dell’attore, avevano preferito ignorare la faccenda per marciarci sopra:” Non importa quante volte ho detto: ‘Non è così. Non sto dicendo che incolpo la mia ex moglie per il mio alcolismo’!”

Già nel 2021 infatti aveva parlato ampiamente della sua infelicità e dei motivi che lo avevano portato a bere:” Parte del motivo per cui ho iniziato a bere alcolici perché mi sentivo intrappolato”. Pensavo: ‘Non posso andarmene a causa dei miei figli, ma non sono felice, cosa devo fare?’ Quello che ho fatto è stato bere una bottiglia di scotch e addormentarmi sul divano. Si è rivelato non essere la soluzione”.

“[Io e Jennifer]abbiamo avuto un matrimonio che non ha funzionato, ci siamo amati, ci rispettiamo ma non dovremmo più essere sposati. Alla fine, abbiamo provato, abbiamo provato, abbiamo provato perché avevamo figli. Entrambi sentivamo di non volere che questo fosse il modello che i nostri figli avessero del matrimonio“.

I problemi di alcolismo di Affleck non sono stati causati solamente da problemi di natura privata, ma anche dalla sua carriera, tanto che a un certo punto stava pensando di compiere un gesto estremo:” Justice League Mi ha spezzato il cuore. Ho iniziato a bere troppo. Ero tornato in hotel a Londra, stavo per buttarmi dalla finestra e ho pensato: ‘Questa non è la vita che voglio. I miei figli non sono qui. Sono infelice’. Volevo andare al lavoro e trovare qualcosa di interessante a cui aggrapparmi, piuttosto che indossare solo una tuta di gomma, e stare davanti a un green screen per la maggior parte del tempo dicendo: ‘Se queste scorie nucleari si liberano, noi…’. Sono arrivato a un punto in cui l’ho trovato insoddisfacente a livello creativo. Ero sudato ed esausto, così ho pensato: ‘Non voglio essere parte di questo questo in alcun modo. E non voglio più sperperare la mia vita, di cui ho una quantità limitata‘”.