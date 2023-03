Un addio al nubilato/celibato si è trasformato in un mash-up perfetto fra “Project X” e “The World’s end“. Quella che doveva essere una marcia alcolica per pochi intimi è finita al centro di un passaparola infinito su Facebook, trasformandosi in un gigantesco party pieno di imbucati scatenati e pronti a far festa. Dopotutto, un miglio dorato di 5 chilometri con 13 bar in cui fare tappa, dev’esser sembrata a molti un’idea niente male per passare una serata divertente all’insegna dell’alcol. Tuttavia, non era questo il piano dei futuri sposini di Bergamo, che avevano organizzato l’evento solo per loro e per i loro amici.

Sono stati invece travolti da uno tsunami di gente e, come se non bastasse, la notizia dell’evento è circolata su Facebook con una data sbagliata (errore che forse ha salvato i nostri eroi da una situazione ancora più tragica), tanto che la sposa ha dichiarato al corriere di Bergamo:”Sto ricevendo telefonate da parte di un sacco di gente che pure vorrebbe partecipare alla corsa e mi chiede come fare per iscriversi. Per non parlare poi, di alcune associazioni che si sono scagliate contro. Insomma, una cosa allucinante, una situazione nella quale non avrei mai pensato di finire e che non riesco a spiegarmi. Non riusciamo a risalire al post originario da cui è partito tutto ‘sto cinema”

Per salvare il salvabile, la coppia ha deciso di avvisare tutti i bar dove avrebbero dovuto fare tappa, per avvisarli di “prepararsi all’imminente arrembaggio”. Tuttavia, l’incidente tragicomico è stato infine sedato, e di esso non rimarrà altro che il ricordo dell’assurdo evento e i commenti sui social di chi consiglia, per la prossima volta, qualcosa di più soft.