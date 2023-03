Le cose per Dani Alves vanno di male in peggio. Sono passati 2 mesi dall‘arresto del calciatore brasiliano, avvenuto il 20 gennaio 2023 a seguito di un’accusa di violenza sessuale ai danni di una 23enne in una discoteca di Barcellona. Da allora la situazione di Alves ha continuato ad aggravarsi: oltre al suo Dna trovato dalla polizia catalana sui vestiti e sul corpo della vittima, si aggiungono molte testimonianze che confermerebbero la versione della ragazza, smentendo di conseguenza la versione del calciatore, cambiata più di una volta nel corso del tempo. Alves ha provato a giustificarsi affermando di non aver voluto confermare l’avvenuto atto sessuale seppur, a suo dire, consenziente, per non deludere la moglie Joana. Se le accuse della giovane dovessero trovare conferma, l’uomo rischierebbe fino a 10 anni di carcere.

Se in un primo momento la stessa Joana Sanz aveva mostrato solidarietà nei confronti marito, con il quale è sposata da 8 anni, ora la modella ha deciso di allontanarsi definitivamente, ponendo fine alla loro unione. Ad annunciarlo è stata lei stessa, con un’intensa lettera che ha deciso di pubblicare interamente sul suo profilo Instagram: “Fin da piccola scrivo i miei sentimenti per esprimermi, suppongo perché sono figlia unica – scrive la modella -. Qualunque cosa sia, mi fa bene. Mi piacerebbe che le righe scritte qui parlassero di amore e felicità, ma non è così. Sono stati mesi orribili, non i più difficili della mia vita, perché ho sopportato tante tempeste, ma i più bui e dolorosi. La sensazione di abbandono e solitudine bussa alla mia porta. Migliaia di ‘perché?’ Nessuna risposta”.

Scoprire un tradimento può essere di per sé traumatico, ma scoprire che la persona che ami e con cui hai condiviso il letto per 8 anni potrebbe rivelarsi un mostro, deve essere una delle esperienze più shoccanti che una persona possa concepire. Questo sentimento viene espresso chiaramente da Joana: “Ho scelto come compagna di vita una persona che, ai miei occhi, era perfetta. Era sempre lì quando ne avevo più bisogno, sempre sostenendomi in tutto, sempre incoraggiandomi a crescere, sempre amorevole, attento… È difficile per me accettare che questa persona possa farmi in mille pezzi”. Continua: “Credo che ci vorranno anni della mia vita per cancellare dalla mia memoria il modo in cui mi guardava come se fossi la persona più straordinaria del mondo. E, ca**o sì, sono fantastica. Sono fantastica perché sono laboriosa, indipendente, intelligente, attenta ai dettagli, amorevole, divertente, fedele e umana. Così umana che nonostante il vuoto che mi ha causato, sono ancora qui al tuo fianco. Seguo e continuerò ad esserlo, ma in un altro modo”.

Nonostante tutto, i sentimenti non si cancellano da un giorno all’altro, chi non ha desiderato almeno una volta di avere un interruttore per mettere in modalità Off il nostro cuore? Non è difficile dunque, comprender le parole della modella: “Lo amo e lo amerò per sempre. Chi dice che l’amore dimentica si inganna o non ha veramente amato. Ma mi amo, rispetto e mi apprezzo molto di più. Perdonare allevia, quindi chiudo una fase della mia vita iniziata il 18 maggio 2015. Ringrazio per le opportunità e le lezioni che la vita mi offre. Per quanto siano difficili, ecco una donna forte che passa alla fase successiva della sua vita”