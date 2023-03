Il premier inglese Rishi Sunak non ha solo il problema delle sue nuove leggi sull’immigrazione che creano non poche polemiche nel suo Paese. Ma il leader conservatore continua a mettere in fila una sorprendente sfilza di gaffe. L’ultima riguarda il suo cane, o meglio i famosissimi padroni che l’hanno lasciato libero in un parco pubblico. Un video pubblicato da alcuni media del Regno Unito ha mostrato il premier mentre si trovava con la famiglia sabato scorso a Hyde Park, prima della trasferta negli Stati Uniti, mentre ha dato il via libera al suo labrador Nova. E’ stato ammonito da un agente della sua scorta mentre si trovava a pochi metri da un cartello col divieto di lasciare liberi i cani. Lo stesso Sunak ha poi provveduto a rimettere il guinzaglio all’animale. La Met Police, la polizia di Londra alla quale appartengono gli agenti di scorta, ha diffuso un comunicato in merito dopo la pubblicazione del filmato: “Un agente, che era presente in quel momento, ha parlato con una donna e le ha ricordato le regole. Il cane è stato rimesso al guinzaglio”. I giornalisti hanno poi chiesto a un portavoce di Downing Street se il premier intenda chiedere scusa per l’accaduto ma è stato risposto con un “no comment“.

Sunak a gennaio era stato multato dalla Lancashire Police perché non indossava la cintura di sicurezza a bordo della sua auto blu, come emerso da un video pubblicato dal suo staff sui social. Era stato multato anche da Scotland Yard quando era cancelliere dello Scacchiere, per il Partygate, lo scandalo delle feste organizzate a Downing Street in violazione delle restrizioni anti-Covid. Il Partygate, come noto, è alla base delle dimissioni del predecessore di Sunak, Boris Johnson.