La figlia della regina Rania di Giordania, Iman bint Abdullah II, si è sposata domenica 12 marzo con il compagno Jameel Alexander Thermiotis. A dare la notizia delle nozze è la Corte Reale Hashemita ma è stata in primis la mamma a pubblicare sul suo profilo Instagram le foto del grande evento. Nelle immagini si vede la giovane principessa bellissima, con un raffinato abito bianco dai dettagli in pizzo firmato da Dior, accanto al marito, anch’egli elegantissimo in un completo formale nero: per l’occasione ha sfoggiato la preziosa tiara di diamanti che le ha regalato la madre Rania come dono di nozze.

Il fidanzamento della principessa Iman, la figlia maggiore del re Abdallah II e della regina Rania, con Jameel Alexander Thermiotis era stato annunciato nel luglio 2022.

Un mese dopo è stato annunciato il fidanzamento di suo fratello, il principe ereditario Al Hussein bin Abdallah II, con la saudita Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz al-Saif. Iman – nata nel 1996 – è la secondogenita di re Abdallah e Raina. Thermiotis, 28 anni, è nato a Caracas, in Venezuela, da Alexandros Thermiotis e Corina Hernández. La sua famiglia è greca. Jameel Alexander è socio dirigente del fondo ‘Ventura Capital’ di base a New York.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)