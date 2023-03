Momento esilarante nel corso della manifestazione antifascista di Firenze, dove Diego Bianchi ha fatto un’incursione per intervistare la neo-segretaria del Pd, Elly Schlein, e il leader del M5s, Giuseppe Conte. Nel torrenziale corteo, però, come lo stesso Bianchi documenta nella trasmissione Propaganda Live (La7), il caso vuole che il conduttore incontri più volte soltanto Conte, ma non Schlein.

Quando finalmente riesce a imbattersi nella segretaria dem a fine manifestazione, le fa alcune domande, come quella sullo scambio delle magliette con Conte a suggello di un nuovo rapporto politico tra M5s e Pd (“In realtà le ha portate entrambe lui, è arrivato più preparato”, ammette Elly Schlein).

Bianchi allora le riporta quanto riferitogli precedentemente dal leader del M5s: “Gli ho chiesto se era contento della tua elezione, ma lui ha un po’ nicchiato”.

E all’improvviso compare Conte alle spalle di Schlein: “Guarda che sono presente“.

Bianchi trasalisce scherzosamente per lo spavento e in studio commenta, tra le risate del pubblico: “È stato un bel momento. Quando è sbucato, ho detto: ‘Ma è un incubo, Conte esce da tutte le parti e dalle pareti”.