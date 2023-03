Episodio sconcertante a Cutro, dove Diego Bianchi per Propaganda Live (La7) era presente per immortalare l’arrivo della premier Giorgia Meloni per il Consiglio dei ministri.

Poco distante da una via dove campeggiava il balcone di un’abitazione privata ornato di ben 5 bandiere di Fratelli d’Italia, una signora è stata avvicinata e poi identificata da un uomo della sicurezza. Il motivo? Aveva con sé il cartello pacifista “Insieme per la pace”.