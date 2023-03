Ultimo giorno di riprese per Carolina Crescentini. Dopo la messa in onda televisiva dell’episodio di Mare Fuori, la serie di casa Rai che ha spopolato in tv e sul web che conclude l’arco narrativo del suo personaggio, l’attrice romana ha deciso di salutare e ringraziare pubblico e colleghi che l’anno accompagnata in questo percorso.

Per farlo, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram il video della fine delle riprese dove, nella commozione generale, abbraccia uno ad uno gli attori, i registi e il resto della troupe che ricambiano l’affetto di Carolina con un grande applauso. Nel post, l’attrice ha scritto: “Grazie per questa avventura meravigliosa. Grazie Cristiana Farina e Maurizio Careddu per questo personaggio unico. Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mi mancherete tantissimo. Grazie Carmine Elia, Milena Cocozza e Ivan Silvestrini per esservi fidati di me. Grazie per quel provino, grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa. E grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore. Ciao Paola, salutami Ancona. Paola Vinci lascia l’Ipm”.