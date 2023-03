Due giorni fa ha aperto il profilo su TikTok e il suo video d’esordio conta, al momento, più di 4.2 milioni di visualizzazioni. Parliamo di Tish, pseudonimo di Tijana Borić, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi nell’edizione 2018-2019. Era la 18esima edizione, ovvero quella con Giordana Angi e Alberto Urso (vincitore) per intenderci.

Tutti ricorderanno Tish, oltre che per la voce, anche per i suoi capelli rossi e quei puntini disegnati sotto gli occhi che la rendevano unica e piuttosto riconoscibile anche esteticamente. Ecco, dimenticate tutto. Adesso Tish è molto diversa: capelli lunghi e di un altro colore. A colpire, inoltre, i tratti più marcati in viso e un dimagrimento evidente. Nel primo filmato pubblicato su TikTok, si vede dapprima Tish in versione “allieva di Amici” e poi adesso. In sovraimpressione la domanda: “Quanto ha fatto male?“. Poi, nella didascalia, sembra rispondere: “Poco” e aggiunge gli hashtag #amici18 #tish #amiciufficiale #mariadefilippi. Che la sua trasformazione fisica sia legata, dunque, ad un trauma? Non si sa e se lo chiedono in molti anche nei commenti. Eccone qualcuno: “Tish riprenditi! Sei stata la mia preferita e la mia votata. Devi solo continuare a fare musica e poi verrà da sè… o chissà magari con un altro programma”, “Mi dispiace un sacco, da piccola ad Amici ti adoravo, lo guardavo solo per te. Spero che arrivi quel giorno in cui ti sentirai meglio”. Qualcun altro, letteralmente shockato, ha scritto: “È stata la cosa più inaspettata che potessi vedere oggi” (51,5 mila ‘mi piace’ al commento). Oppure: “Credono che questi programmi (i talent, ndr) portino alla ribalta ma ammettiamolo: finito il programma e spenti i riflettori, quanti di loro ce la fanno?”.

Risposta: Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa, Irama, Francesca Michielin e via dicendo ce l’hanno fatta, ma la riflessione da fare sarebbe più ampia. Rimaniamo quindi su Tish, la quale è tornata a farsi sentire poi con altri due video. L’ultimo, pubblicato nella serata di ieri, vede la ragazza intenta a cantare il brano Stay di Rihanna. La clip in questione è la risposta al commento di una ragazza che le chiedeva: “Facci sentire di nuovo la tua voce”. Pioggia di commenti positivi per Tish: “È una mia impressione o è diventata ancora più brava? Wow”, “Bellissima voce e bellissima tu“, “Ci sei mancata, sei fantastica”, “Madonna… i brividi” e infine: “Bentornata”. Dove sarà la verità? Impossibile saperlo anche perché, al momento, la cantante non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo.