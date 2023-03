C’erano anche Barbara D’Urso e Rosa Chemical alla cerimonia di premiazione della quarta edizione dei Webboh Awards, condotta da Alessia Lanza (oltre 1.400.000 follower su Instagram) e Jody Cecchetto (figlio di Claudio e speaker radiofonico di RTL 102.5 e Radio Zeta). La prima community italiana della Generazione Z , recentemente acquisita da Mondadori, ha premiato i creator più amati dai propri lettori suddivisi in sedici categorie. Sono arrivati attraverso la community oltre 4.500.000 voti. Il vincitore assoluto, per il secondo anno consecutivo, è Mattia Stanga, candidato in tre categorie, che si è portato a casa il premio come Best TikTok Creator e Best Creator Comedy. Facile vittoria per Chiara Ferragni incoronata Top Creator, Elisa True Crime è la Best Youtuber mentre il Best Streamer è Riccardo Dose. Cooker Girl trionfa tra i Food Creator mentre Elisa Maino è la Fashion Creator, Best Beauty Creator è Arienne Makeup.

La cerimonia è proseguita con la categoria Revelation of The Year che ha visto trionfare LeoBonni, Pietro Morello è Best Value, invece Lady Giorgia è Drama Legend, ACE è Out of Drama. Tra i Teen Idol non hanno avuto rivali Davide Vavalà e Nicky Passarella, ValeBise e Sara Di Sturco vincono nella categoria Space Family. Infine l’addetto alla security, Ivano Monzani, è il più votato nei Meme.

Webboh – nato nel 2019 – ha messo al centro della sua offerta editoriale, sui social e sito web, il mondo dei creator, tiktoker, degli youtuber e degli streamer, alternandoli a tematiche di importanza sociale, ambientale e di attualità. La fanbase di 2 milioni di follower è rappresentata per il 75% da Under 24 tra Instagram e TikTok.