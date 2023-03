Durante il big match della 25esima giornata di Serie A Roma-Juventus, vinta per 1-0 dai giallorossi, Moise Kean si è reso protagonista di un brutto episodio ed è andato vicino a battere un record negativo. L’attaccante bianconero è stato messo in campo da Massimiliano Allegri all’89esimo e, passati circa 40 secondi, ecco un contatto tra Gianluca Mancini, autore del gol che ha deciso la gara.

Il difensore trattiene Kean per la maglia e per i capelli e il 23enne cade nella provocazione dell’avversario e lo trattiene per i pantaloncini, quasi come se glieli volesse strappare. Subito dopo, preso dalla rabbia, sferra un calcio che colpisce la gamba sinistra del romanista. L’arbitro non ci pensa due volte e mostra il cartellino rosso al centravanti della Juventus.

Nessuna protesta da parte di Kean, che sembra aver capito immediatamente la portata della sciocchezza commessa: infatti, nel momento in cui l’arbitro gli ha mostrato il cartellino rosso ha accettato l’espulsione e ha lasciato il campo dirigendosi verso gli spogliatoi. Un ingresso in campo che avrebbe dovuto aiutare i compagni e che, invece, li ha effettivamente messi in difficoltà negli ultimi minuti del match.

La reazione violenta e spropositata mostrata dall’attaccante ex Everton e Psg ha lasciato senza parole Allegri, la cui reazione sconcertata è stata notata dalle telecamere. Al termine della gara dell’Olimpico, l’allenatore toscano ha parlato dell’episodio ai microfoni di DAZN: “Ha chiesto scusa ma ha sbagliato perché ha messo in difficoltà la squadra. Negli ultimi 9 minuti poteva esserci utile e invece ha avuto una reazione sbagliata per giunta quando gli era stato fischiato un fallo a favore”. Quasi sicuramente, il rosso di domenica sera porterà Kean a saltare le prossime due partite, tra cui il derby d’Italia contro l’Inter. In base alla decisione del giudice sportivo, la squalifica di Kean potrebbe essere anche superiore: attesa per il comunicato in arrivo nella giornata di martedì.