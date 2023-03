Tre mesi a 69 euro, anzichè 119,97. Ma solo nelle Regioni del Sud Italia e nelle Isole. Questa è la nuova offerta lanciata da Dazn. Il sito del noto servizio streaming che ha i diritti di tutta la Serie A descrive come usufruire dello sconto: “Dal 6 al 19 marzo acquista nei negozi selezionati una carta prepagata DAZN STANDARD da 3 mesi a soli 69€ anziché 119,97€. Risparmi 50€ rispetto al prezzo di listino su DAZN.com”. Tuttavia, la carta prepagata Dazn Standard è acquistabile soltanto al Sud: infatti, cliccando sui “negozi selezionati” si arriva ad una mappa che mostra gli store disponibili, interamente presenti al Sud e nelle Isole.

La nuova offerta promossa da Dazn consente di avere appunto un abbonamento standard per tre mesi: “Con le carte prepagate DAZN puoi attivare l’abbonamento – si legge sempre sul sito – senza l’utilizzo di un metodo di pagamento digitale o per fare un regalo. Con DAZN STANDARD registri fino a 6 dispositivi e guardi in contemporanea su 2 se connessi alla stessa rete internet domestica”. Oltre alla Serie A in esclusiva, il pacchetto consente di vedere la Serie B, l’Europa League, i canali Eurosport 1 e 2, così come tutto il resto dell’offerta della piattaforma in streaming che comprendere anche basket e Nfl.

La stranezza dell’offerta, valida solo dal 6 al 19 marzo, riguarda appunto l’ubicazione dei negozi dove è possibili acquistare la carta prepagata e usufruire dello sconto. Sono tutti concentrati tra Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Molise. Da Lazio e Abruzzo in su, non risulta esserci nemmeno uno store che aderisce all’iniziativa. Eppure la carta è acquistabile anche in punti vendita di catene che vendono elettrodomestici presenti anche nel Centro e Nord Italia.