Hanno colpito a coltellate alcuni passanti nel tentativo di rapinarli. Erano in due, prima si sono scagliati contro due donne in via Sammartini, poi hanno aggredito altre 4 persone in viale Brianza. In tutto sono sei i feriti nell’aggressione andata in scena nel tardo pomeriggio a Milano nella zona della stazione Centrale. Il più grave è un 68enne, ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda: erano intervenuto per soccorrere una delle vittime dei due rapinatori. Uno dei presunti aggressori è stato bloccato dalla Polizia.

Ad agire, intorno alle 17.30, sono state due persone, descritte dai testimoni come ubriache o comunque in evidente stato di alterazione. Il primo intervento dei soccorritori, arrivati sul posto con automediche e ambulanze, è in via Sammartini 45 alle 17.40, dove si trovavano una 34enne spagnola con un trauma al volto, aggredita dai due a mani nude e picchiata, che è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Milano, e una 58enne salvadoregna che ha riportato una lieve ferita a una mano, medicata sul posto.

I due aggressori nel frattempo si erano spostati in viale Brianza. La seconda aggressione, forse armati di un taglierino, ha avuto come vittime alcuni passanti all’altezza del civico 27. A rimanere a terra sono stati un 68enne colpito con un fendente a una spalla, che probabilmente ha reciso un’arteria causando la perdita di molto sangue. Ma anche un 57enne ferito a un braccio, portato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano, oltre a un altro uomo che ha riportato una ferita da taglio al torace, ricoverato in codice giallo al Policlinico. E infine una donna con una ferita da taglio al collo, anche lei inviata in codice giallo al Policlinico.

Secondo una prima ricostruzione, gli uomini feriti in viale Brianza sarebbero intervenuti per difendere la donna aggredita. Il 68enne stava uscendo dal portone di casa sua, al civico 27, quando ha cercato di intervenire in difesa della giovane ed è stato colpito con il taglierino alla spalla. Il secondo uomo, di 57 anni – riferiscono i testimoni – era seduto ai tavolini esterni di un bar a pochi metri di distanza. Ha sentito le grida del 68enne e si è avvicinato per capire cosa stesse accadendo, ma è stato a sua volta colpito.