Si svolgerà la prossima settimana l’incidente probatorio chiesto dai pm di Crotone per cristallizzare le testimonianze di nove superstiti del naufragio del 26 febbraio scorso di fronte a Steccato di Cutro, che ha causato la morte di almeno settanta migranti (tra cui 16 minori). Una volta fissata dal gip Michele Ciociola, infatti, la data dell’udienza dovrà essere notificata a tutte le parti in causa, tra cui anche i familiari delle vittime, che potrebbero costituirsi parte civile. Nell’ambito dell’incidente probatorio è previsto un confronto tra i sopravvissuti e i tre scafisti arrestati (un quarto, indagato, risulta irreperibile). Intanto è stata identificata l’ultima vittima ritrovata del disastro, indicata finora con la sigla “KR70“: si tratta di un bambino afghano di cinque anni e mezzo. Nel naufragio sono morti il papà, la mamma e due fratellini. A riconoscere il cadavere sono stati gli zii, arrivati dalla Germania.

Sui fatti è intervenuto di nuovo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Di fronte all’evento drammatico avvenuto sulle coste calabresi il cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte di tutti, dell’Italia e dell’Unione europea, perchè questa è la risposta vera da dare a quel che è avvenuto”, ha detto. Da parte sua la Commissione europea, tramite un portavoce, ha fatto sapere di aver ricevuto la lettera inviata nei giorni scorsi dalla premier Giorgia Meloni e che la risposta arriverà “a breve“. “Siamo completamente d’accordo sul fatto che bisogna prendere delle misure ed ecco perché la presidente della Commissione ha parlato di raddoppiare gli sforzi per adottare il Patto sulla migrazione e l’attuazione del piano d’azione sulla rotta del Mediterraneo centrale. Se non affrontiamo le cause che sono alla base della migrazione, ci troveremo davanti ad altre tragedie”, ha riferito il portavoce.

A Roma, invece, la Procura ha aperto come atto dovuto un fascicolo d’indagine a modello 45 (senza indagati né ipotesi di reato) a seguito di un esposto presentato da alcuni parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra (tra cui Ilaria Cucchi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni). Nell’atto si chiedeva ai pm di valutare eventuali responsabilità di governo in relazione alle falle nella macchina dei soccorsi: “Riteniamo che sia necessario approfondire se vi siano state disposizioni ministeriali che abbiano impedito l’uscita in mare della Guardia costiera. Non si può escludere che esista anche una responsabilità superiore, considerato che la Guardia costiera dipende dal ministero dei Trasporti, mentre il ministero degli Interni è diventato “supercoordinatore” di sbarchi e soccorsi dei migranti”, scrivono deputati e senatori. Dopo aver studiato l’esposto, i magistrati dovranno valutare se trasmetterlo a Crotone per competenza territoriale.

E non si arresta l’onda lunga delle polemiche sulle dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che all’indomani del naufragio aveva “accusato” i migranti di scarsa “responsabilità” per aver affrontato la traversata col mare in quelle condizioni. Le opposizioni – con in testa la neo-segretaria del Pd Elly Schlein – ne chiedono le dimissioni. E nel quadrato del governo si apre una breccia: il ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso, intervistato da SkyTg24, ammette che “forse qualche parola è apparsa meno adeguata“, precisando che “però contano i fatti e su questo serve coesione”. Secondo Repubblica, inoltre, la premier ha convocato per le prossime ore Piantedosi, considerato responsabile di un approccio troppo “burocratico” alla tragedia. Palazzo Chigi però ha smentito subito: “Indiscrezioni letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento”, si legge in una nota. Intervenendo a Tgcom24, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto di voler “favorire l’immigrazione regolare”: “Possiamo portare decine di migliaia di immigrati regolari in Italia, formati nei loro Paesi, perché le nostre aziende ne hanno bisogno”.

Sul tema nasce anche uno scontro tra le sigle di rappresentanza dei magistrati: sabato il sindacato unitario di giudici e pm, l’Anm, aveva approvato un documento in cui sottolineava che “tutti, a cominciare dagli organi statali, hanno il dovere di adempiere agli obblighi di salvataggio in mare. L’obbligo è inderogabile e tutti ne debbono beneficiare, a prescindere dalla concreta possibilità dei singoli di restare in seguito sul territorio italiano legittimamente”. Due giorni dopo arriva la presa di distanza della corrente conservatrice, Magistratura indipendente, che attacca: “Riteniamo non sia appropriato che l’Anm intervenga su temi così controversi, come quello delle politiche dell’immigrazione, men che meno è consentito all’Anm emettere comunicati pro o contro l’indirizzo politico del governo. Così facendo, si determinano inutili tensioni istituzionali. E, cosa ancor più grave, si rischia di trasformare l’Anm in un “partito dei giudici” contrapposto a ben individuate forze politiche dell’arco parlamentare con intuibili effetti nocivi per la credibilità dell’intera magistratura”.