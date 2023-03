Sul volo Lufthansa decollato giovedì 2 marzo da Austin, in Texas, e diretto a Francoforte che non è mai arrivato a destinazione ma è stato invece costretto ad un atterraggio di emergenza a causa di una forte turbolenza in cui è incappato poco dopo il decollo, c’erano anche l’attore Matthew McConaughey e sua moglie Camila Alves. Minuti di panico, che la modella ha raccontato sui social: “Durante il volo la scorsa notte, mi è stato detto che l’aereo è caduto per quasi 4000 piedi, 7 persone sono andate in ospedale, tutto volava ovunque. Vi mostro quel che è successo nel rispetto della privacy di chi mi era vicino, ma l’aereo era un caos e la turbolenza continuava. Il volo Lufthansa che vedete oggi al telegiornale! Sì… quello. Grazie a Dio tutti erano al sicuro e ok. Devo dire che tutti @marriottbonvoy dall’aeroporto di Washington, dove abbiamo dovuto deviare e passare la notte, sono stati così gentili! Matthew e io siamo arrivati ​​al bar un minuto prima della chiusura… Abbiamo dormito bene, prendendo un nuovo volo oggi, per il viaggio che continuo… Karin Lacy mi ha salvata fino all’una di notte lavorando su nuovi voli”.

