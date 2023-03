Tra 500 e mille persone al grido di “La lotta non finisce! ma prosegue ‘a fianco di chi lotta”, sono attese a Torino per il corteo nazionale in solidarietà ad Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto in regime di 41bis e da oltre 100 giorni in sciopero della fame.

L’appuntamento per mobilitazione promossa da giorni su chat e siti d’area contro il 41 bis, i Cpr e il sistema carcerario, è per le 16.30 in piazza Solferino. A vigilare un ingente schieramento di forze dell’ordine e rafforzate misure di sicurezza dei luoghi sensibili. Mentre tra venerdì e sabato mattina la Digos torinese ha identificato una trentina di persone, non solo torinesi ma provenienti anche da altre città italiane e dalla Spagna, e controllato auto e furgoni. Tra gli identificati anche 5 francesi, a Imperia, e tedeschi.

Intanto la situazione di Cospito “si sta deteriorando rapidamente, anche se il fatto che abbia ripreso a prendere almeno un pò di zucchero la rende un pò meno drammatica”, ha fatto sapere il medico personale dell’anarchico, che sabato mattina lo ha visitato in carcere, al difensore, l’avvocato Flavio Rossi Albertini. Il medico ha riferito di aver visto per la prima volta il 55enne “molto stanco e affaticato” e che “è arrivato alla visita camminando sulle sue gambe, ma si è subito seduto sul lettino”.

Oltre ai liquidi, acqua e soprattutto the, Cospito sta assumendo due cucchiai di zucchero e un cucchiaino di sale, mentre non prende più integratori e vitamine. Ha perso un altro chilo, ne pesa 70, una soglia “al limite” per un uomo della sua altezza.