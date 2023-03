Manifestazione antifascista degli studenti a Firenze dopo l’aggressione davanti a un liceo e le polemiche che sono seguite alla vicenda. Attesi anche il leader M5S Giuseppe Conte e la neo segretaria Pd Elly Schlein.

“Per la scuola, per la Costituzione, contro ogni fascismo”: all’insegna di questo slogan ha preso il via a Firenze, con diverse migliaia di persone, la manifestazione nazionale dei sindacati della scuola di Cgil, Cisl e Uil “per dire no a una violenza squadrista da condannare senza se e senza ma, per ribadire che l’affermazione e la difesa dei valori della Costituzione nata dalla Resistenza costituiscono un preciso dovere per tutta la comunità scolastica e per quanti a diverso titolo vi agiscono”.

La manifestazione prevede un corteo che da piazza Santissima Annunziata raggiungerà piazza Santa Croce (intorno alle ore 15), dove si terrà il comizio finale. Parleranno, tra gli altri, le Rsu dei tre sindacati organizzatori, un rappresentante dei genitori, dell’Anpi, Giuseppe Matulli, presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea di Firenze e due studenti: uno del liceo classico ‘Michelangiolo’ e uno del liceo scientifico ‘Leonardo Da Vinci’. Davanti al ‘Michelangiolo’ il 18 febbraio due alunni sono stati aggrediti da sei giovani del gruppo di destra Azione Studentesca (ora indagati dalla magistratura). Il corteo passerà simbolicamente anche davanti al liceo Michelangiolo, in via della Colonna.