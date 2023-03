Si avvicina l’inizio dell‘Isola dei Famosi 2023 e con sé i nuovi pettegolezzi e le anticipazioni, spesso discordanti, sulla nuova edizione. Se poi ci si mettono anche i protagonisti a” gettare benzina sul fuoco”, diventa meno facile comprendere dove sia la verità. L’ultima novità riguarda la conduttrice Ilary Blasi e il (presunto?) inviato Alvin. Proprio lui, durante la giornata di ieri 1 marzo, ha scritto sui social: “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca“, aggiungendo gli hashtag #adessobasta #masipuò #dopotutto #delusione. Queste le parole scelte per accompagnare uno scatto, anzi uno screenshot per la precisione, in cui lui e la conduttrice romana si scambiano dei messaggi vocali su Whatsapp. Logicamente non si conosce il contenuto della corrispondenza, ma farebbe presumere che si tratti di una discussione. “Io pensavo che fosse una bufala invece è vero che ci sono state incomprensioni”, ha scritto un utente sotto al post. Oppure: “Ma lasciali stare, sii superiore. Sei bravo e sappiamo il tuo animo pulito e sincero”. In tanti, però, hanno avanzato l’ipotesi che si possa trattare di uno scherzo: “Ma sicuro si perc**ano negli audio, non credo ci sia davvero l’astio che scrivono i giornali. Ma poi cosa ci sarebbe da recriminare a Alvin che è il miglior inviato, copresentatore dell’ultimo decennio? Ma dai!”, “Sta scherzando, è palese che faccia dell’ ironia sulla loro presunta lite”. Sì perché solo qualche giorno fa si era parlato di alcune possibili incomprensioni tra la presentatrice del reality di Canale 5 e lo storico inviato. Di una lite aveva scritto il settimanale Di Più, secondo cui Alberto Bonato (questo il vero nome del conduttore radiofonico) avrebbe imposto alla produzione: “O me o lei (Blasi, ndr)”. Non solo. La conduttrice, nella mattinata di oggi 2 marzo, ha postato una Instagram story (cancellata in tempi record). Cos’aveva scritto? “Riguardo alle polemiche con Alvin se volete saperne di più chiamate direttamente lui al 338… anche ore pasti!”. Che si tratti di un gioco tra loro due? Al momento non c’è alcuna conferma né smentita. Ma, se proprio ci si dovesse sbilanciare, l’ipotesi più plausibile è che sia solo un loro botta e risposta ironico.

Con il Grande Fratello Vip ancora in onda, di conferme sull’Isola dei Famosi ce ne sono poche. Si procede, infatti, per supposizioni o notizie ancora non confermate ufficialmente. Come quelle riportate da TvBlog, secondo cui nel cast dei naufraghi ci sarebbero Pamela Camassa, Alessandro Cecchi Paone in coppia con il fidanzato Simone Antolini, Fiore Argento, Gianmarco Onestini, Marco Mazzoli e Paolo Noise , Helena Prestes, Christopher Leoni, Claudia Motta, Elga e Serena Enardu, Gian Maria Sainato, Marco Predolin oltre a Cristina Scuccia (ex Suor Cristina). Saranno davvero loro i nuovi naufraghi dell’edizione con Ilary Blasi? Non ci resta che attendere. E lo stesso bisognerà fare per scoprire se sarà Alvin l’inviato in Honduras, mentre Enrico Papi e Vladimir Luxuria gli opinionisti.