A tre giorni dalla vittoria alle primarie del Pd, Elly Schlein fa il suo primo intervento da segretaria dei dem in Commissione Affari costituzionali alla Camera, dopo l’audizione del ministro Piantedosi sulle linee programmatiche del Viminale. E va all’attacco del titolare del Viminale partendo dalle sue frasi pronuciate in conferenza stampa a poche ore dal naufragio di Crotone che ha portato alla morte di almeno 67 morti. “Le sue dichiarazioni sono suonate indegne di un ministro, disumane e totalmente inaccettabile e inadeguate al ruolo. Chi parte, parte da situazioni che lei dall’alto dei suoi privilegi non ha mai provato”. Schlein, unendosi alla richiesta fatta anche da altre forze politiche, ha poi chiesto un passo indietro del ministro e ha chiamato in causa anche la premier Giorgia Meloni. “Noi attendiamo fiduciosi le risultanze delle indagini ma dal punto di vista delle responsabilità politiche io concordo con quanto affermato dai miei colleghi, già soltanto le sue dichiarazioni suggeriscono le sue dimissioni e una riflessione profonda per Giorgia Meloni”.