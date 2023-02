Le note musicali sono 7, non sorprende quindi che, volontariamente o involontariamente, alcune canzoni si somiglino. Alcune volte il plagio è evidente e intenzionale, altre volte è più corretto parlare di suggestioni, o se vogliamo di tributi e omaggi. Ci sono anche casi in cui, invece, il tutto avviene in modo assolutamente fortuito. In quale casella si può far rientrare la questione sollevata da Rudy Zerbi? Il professore di Amici ha portato all’attenzione del mondo social una presunta somiglianza tra LLYLM, nuovo singolo di Rosalia, e un successo del 1995 di Lorella Cuccarini intitolato Un altro amore no.

Così spiegava qualche settimana fa Zerbi: “Insieme a tutta la squadra oggi in radio abbiamo scoperto se non un plagio diciamo una fortissima somiglianza con il nuovo singolo di Rosalia che si intitola LLYLM e una bella canzone guarda caso di Sanremo di Lorella Cuccarini. Proviamo a sentire”. Dopo aver fatto ascoltare un estratto da entrambi i pezzi ha commentato: “Eh beh insomma direi che la somiglianza è notevole“. Tra i commenti anche quello, divertito, della stessa Cuccarini, che ha scritto: “L’ho notato subito anch’io”.