Antonino Spinalbese è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. Dopo 5 mesi trascorsi insieme agli altri ‘vipponi’, giovedì scorso li ha dovuti salutare per tornare alla vita reale. A differenza degli altri concorrenti eliminati Spinalbese non è sembrato così triste di lasciare il gioco. Il motivo? Ha potuto finalmente riabbracciare la sua amata figlia Luna Marì, avuta insieme alla showgirl Belen Rodriguez.

Così, neanche 24 ore dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Antonino Spinalbese ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video dove a predominare è la tenerezza. Nel filmato, accompagnato dalla didascalia “Mi perdoni?”, si vede infatti il bel parrucchiere entrare in casa. Ad aspettarlo c’è la sua piccola Luna che corre incontro al suo amato papà. Spinalbese apre le braccia e le sussurra: “Ciao, è tornato papà! Come sei bella, lo sai che sei bellissima? Fatti vedere, ah ma allora ti ricordi di papà?”. La piccola, prima leggermente imbarazzata, si scioglie poco dopo facendosi abbracciare e coccolare. Un video che ha commosso anche i più duri di cuore, che davanti a immagini simili non sono riusciti a resistere.