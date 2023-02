FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 20/2 al 26/2/2023

Il Congresso fa bene al Partito Democratico. L’attesa per l’elezione del nuovo segretario (avvenuta ieri con la proclamazione di Elly Schlein) rivitalizza l’elettorato Dem che porta il partito in alto fino al 17% (+0,9) alla pari col Movimento 5 stelle, anch’esso al 17% ma in forte discesa.

È la fine della crisi del Pd? Riuscirà l’elezione di Schlein a coinvolgere gli elettori di sinistra? Quanto catalizzerà l’attenzione degli elettori il futuro dualismo tra donne al comando (Meloni-Schlein)? Il partito di Conte riuscirà ad arginare il ritorno a sinistra dell’ex (futuro?) alleato? Sono tutte domande che avranno una risposta nel medio periodo. Al momento il trend elettorale sembra nuovamente sorridere al Pd. Si aspettano chiaramente le mosse delle potenti correnti che sostenevano lo sconfitto Bonaccini.

Intanto a destra la premier consolida la sua posizione con un balzo di quasi un punto percentuale per Fratelli d’Italia (30,7%), a scapito della Lega nuovamente giù di mezzo punto (8,7%). Male invece il Terzo Polo di Renzi e Calenda che, dopo aver galleggiato negli ultimi mesi tra l’8 e il 9%, arretra bruscamente al 7%, superato dall’inossidabile Forza Italia di Berlusconi (7,1%).

Fonte: Swg, Ixé, Demos, Ipsos, Euromedia Research, Tecné