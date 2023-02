Pechino non ci sta all’ennesimo studio che individua con molte probabilità in una fuga da laboratorio la nascita della pandemia di Covid. La Cina ha invitato a “smettere di sollevare affermazioni su fughe di laboratorio, di diffamare la Cina e di politicizzare la questione della tracciabilità dell’origine” del Covid-19. “Una perdita di laboratorio non è stata ritenuta possibile da autorevoli conclusioni scientifiche di esperti congiunti di Cina e Organizzazione mondiale della sanità”, ha detto nel briefing quotidiano la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, sull’ultimo rapporto del dipartimento dell’Energia Usa e riportato dal Wall Street Journal, che hanno riacceso i riflettori sul laboratorio di Virologia di Wuhan.

Ieri il Wall Street Journal ha citato un rapporto del dipartimento dell’Energia Usa la cui conclusione propende per una probabilità molto alta che la malattia, che ha provocato quasi 7 milioni di morti nel mondo e oltre 6 milioni e 750 mila contagi, sia nata da una fuga in laboratorio. In precedenza lo stesso dipartimento aveva dichiarato di non avere certezze su come si fosse sviluppato il virus. Anche l’Fbi ha sempre sostenuto che il Covid fosse il frutto di un incidente nel laboratorio di Wuhan, in Cina. Nel dossier si sottolinea come siano stati diversi gli approcci e le conclusioni delle varie intelligenze sull’argomento. “Altre quattro agenzie, insieme a un gruppo di intelligence nazionale, ritengono ancora che sia stato probabilmente il risultato di una trasmissione naturale, e per due” le conclusioni non sono definitive. Per il quotidiano la conclusione del Dipartimento dell’Energia “è il risultato di nuove informazioni ed è significativa perché l’agenzia ha una notevole esperienza scientifica e sovrintende a una rete di laboratori nazionali statunitensi, alcuni dei quali conducono ricerche biologiche avanzate“.

La Casa Bianca però – attraverso il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan intervistato dalla Cnn – ha fatto sapere che non c’è “una risposta definitiva” sulla possibilità che l’epidemia di Covid sia stata provocata da una fuga di laboratorio. “Quello che posso dirvi è che il presidente Biden ha ordinato, ripetutamente, ad ogni elemento della intelligence community di riservare ogni sforzo e risorsa per andare a fondo alla questione”.