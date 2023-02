Non è passata inosservata la frecciatina di Wanda Nara alla connazionale Belen Rodriguez durante la sua intervista a Belve. La moglie e agente di Mauro Icardi è stata infatti ospite di Francesca Fagnani e, nel corso della chiacchierata, ha tenuto a sottolineare che nel loro Paese d’origine, l’Argentina, Belen non è affatto popolare come in Italia. “Io argentina come Belen?”, ha chiosato Wanda Nara. “Senza offesa, nel mio Paese sanno bene chi sono io, ma non sanno chi sia la vostra Belen“, ha detto alla giornalista. Al che, Francesca Fagnani le ha chiesto spiegazioni: “Che vuol dire?”. Lapidaria la replica: “Sì, perché Belen è venuta qui in Italia da piccola. In Argentina lei non ha fatto nulla. Io è da piccolina che lavoro, da quando avevo cinque anni”, ha chiarito Nara. Quindi ha ricordato le tappe della sua carriera, smentendo le dicerie su un suo possibile flirt di gioventù con Diego Armando Maradona, notizia che all’epoca la fece salire alla ribalta delle cronache lanciando la sua popolarità: “Non c’è mai stato nulla tra di noi. Ci siamo solo ritrovati alla stessa festa e i giornali ci hanno ricamato su“.

Nel corso dell’intervista si è parlato poi – inevitabilmente – anche del rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi, divenuto nell’ultimo anno una vera e propria telenovela tra indiscrezioni, accuse reciproche, separazioni e fughe d’amore: “È mio marito, stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Lui è stato praticamente per tutta la vita con me. Per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di stare insieme per tutta la vita. Mauro si è innamorato della me normale, in pigiama mentre preparavo pasta burro e parmigiano, non in discoteca”, ha detto la procuratrice.