“Non pretendo che Elly Schlein debba fare ciò che penso io o decido io, sarebbe sintomo di arroganza. Se domenica sera sarà confermato il voto nei circoli chiederò a Elly di darmi una mano e decideremo insieme quale sia la soluzione migliore. L’unica cosa che mi interessa è rafforzare il Pd, non dividerlo“. Lo ha detto il candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini a margine di un evento al Pratibus District a Roma. “È evidente che abbiamo alcune idee diverse altrimenti non ci saremmo sfidati – aggiunge – Dopodiché facciamo parte dello stesso partito. Sono contento che Elly sia tornata dopo tanti anni a iscriversi nel Pd, se vinco chiederò a lei, come a Gianni Cuperlo e a Paola De Micheli, di darmi una mano. Ovviamente decideranno loro, non posso pretendere qualcosa per loro. Se prevalesse Elly ho già detto che mi metterei a disposizione per dare una mano“, conclude.