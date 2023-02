Sabato 25 febbraio scopriremo il talento che San Marino schiererà per essere rappresentato a Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool. Se l’Italia ha già il proprio rappresentante, il vincitore del Festival di Sanremo 2023 Marco Mengoni, per il Paese più piccolo in gara alla manifestazione dovremo attendere l’appuntamento televisivo.

Jonathan Kashanian e Senhit anche quest’anno saranno in diretta dal Teatro Nuovo a Dogana, nella Repubblica di San Marino, a partire dalle ore 21 su San Marino RTV. Per selezionare gli oltre 100 semifinalisti (con ulteriore scrematura a 22 per la finale) è stato indetto per il secondo anno consecutivo il Contest “Una voce per San Marino”, che si avvale di un presidente di giuria speciale: Al Bano.

Tra i ventidue finalisti troviamo dunque riconferme e nuovi nomi dal mondo dello spettacolo e della musica. In primis Francesco Monte che, già lo scorso anno, aveva partecipato nonostante la vittoria di Achille Lauro con “Domenica”. E ancora: Le Deva, Deborah Iurato, Moreno, Manuel Aspidi e gli Eiffel 65. Chi sognava di poter vedere sul palco più internazionale di sempre Pamela Prati però dovrà attendere il prossimo anno. La showgirl infatti risulta essere legata ad un contratto in esclusiva con Mediaset per Grande Fratello Vip e, a quanto pare, l’azienda non le avrebbe dato l’autorizzazione per potersi esibire.

Tra le ex concorrenti del reality troviamo anche Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra, però, con il brano “Tu non mi vuoi” non è riuscita ad aggiudicarsi un posto per la semifinale. La sua esibizione, a quanto pare, non è piaciuta a giuria e pubblico. Non ci resta quindi che attendere sabato e scoprire il rappresentante della Repubblica di San Marino e sperare così di poter ottenere punti in classifica durante la finale di Eurovision.