Cristina Marino e Luca Argentero sono diventati genitori bis. La coppia ha dato il benvenuto al suo secondogenito Noè Roberto, nato giovedì 16 febbraio, in anticipo rispetto al termine previsto inizialmente per i primi di marzo. L’annuncio è arrivato con un post pubblicato su Instagram: una foto in bianco e nero con le loro mani che avvolgono quella più piccola del bebè appena nato. Nella didascalia si legge il nome, Noè Roberto Argentero, la data di nascita e una tenera dedica: “Con il cuore pieno di amore”. L’attore e la compagna, già genitori di Nina Speranza, nata nel 2020, avevano annunciato la gravidanza la scorsa estate e in questi mesi l’avevano raccontata sui social, condividendo con i follower i momenti salienti. Il nome particolare scelto per il figlio ha suscitato grande interesse, tanto che in molti si sono interrogati sul significato. Come si legge su Fanpage, il nome Noè ha una chiara derivazione biblica: è il nome del patriarca che con la sua arca ha salvato le creature dal diluvio universale. L’etimologia ebraica associa pertanto questo termine a “quiete”, “conforto”, “riposo”; mentre se si guarda alla lingua greca il riferimento al mondo navale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)