I vecchi amori sono difficili da dimenticare. Sarebbe così (il condizionale è d’obbligo) anche per Carlo d’Inghilterra, che vorrebbe alla sua incoronazione in programma il prossimo 6 maggio pure Barbra Streisand, per la quale ebbe una grande cotta. E Camilla, tenuta fuori da questa decisione, non gradirebbe affatto la presenza della cantante in un giorno così importante per il marito.

Carlo e Barbra si sono conosciuti 50 anni fa, e in passato la star a proposito del loro rapporto disse: “Sarei potuta diventare la prima Principessa ebrea”. Il primo incontro risale al 1974 in una base navale di San Diego, quando il futuro Re aveva 26 anni ed era tenente della fregata HMS Jupiter. Ai tempi già frequentava Camilla, ma ebbe diversi incontri con la Streisand nella residenza di campagna a Highgrove. Si dice che Carlo perse la testa per lei anche se la relazione non si concretizzò mai. Se le cose fossero andate per il verso giusto, però, la cantante oggi sarebbe Regina consorte al posto di Camilla. Il bene tra di loro è sopravvissuto allo scorrere del tempo, tanto che in diverse occasioni il Re ha invitato l’artista a esibirsi a eventi legati alla sua fondazione. Ora il vociferato invito nel giorno dell’incoronazione che fa tremare la consorte.