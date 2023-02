Elon Musk sta manipolando Twitter per rendere più visibili i suoi “cinguettii”? Sì, stando ai giornalisti Zoe Schiffer e Casey Newton che hanno avuto modo di sentire le testimonianze di alcuni dipendenti della piattaforma. Tutto sarebbe nato dopo che un tweet di Musk a favore dei Philadelphia Eagles durante il Super Bowl non aveva avuto le interazioni da lui sperate. Ecco perché avrebbe sollecitato gli sviluppatori a risolvere questo “inconveniente”, come riportano diverse testate americane.

Ma c’è di più: Musk avrebbe minacciato di licenziare gli sviluppatori se avessero fallito nell’impresa di dargli più visibilità su Twitter. Ed ecco che, in men che non si dica, da qualche giorno il suo account sarebbe riuscito ad aggirare le regole della piattaforma comparendo nel feed anche di chi non lo segue. Uno dei dipendenti fa sapere, come riporta Open: “Ha acquistato l’azienda, ha messo in mostra ciò che credeva fosse sbagliato e manipolato dalla precedente gestione, poi comincia lui stesso a manipolare la piattaforma costringendo tutti gli utenti a sentire la sua voce“.

Lo stesso Elon Musk sembra non voler nascondere quanto fatto: basta vedere il tweet del 14 febbraio nel quale una donna, identificata come “Elon’s tweet”, costringe un’altra, identificata con Twitter, a bere del latte tenendola per i capelli. In un altro tweet invece scrive: “Per favore, restate sintonizzati mentre apportiamo delle modifiche all’algoritmo” confermando quindi delle manovre in quel senso.