Matteo Salvini critico con le valutazioni scolastiche. Il vicepresidente del Consiglio, in un video su TikTok, ha raccontato di aver ricevuto la pagella online della figlia, che frequenta la quinta elementare. “Per interpretarla ci vuole la laurea. Ai miei tempi c’erano le materie con ottimo, distinto, sufficiente. Ora per italiano ci sono otto voci, senza giudizi ma ‘avanzato, intermedio, base o in via di prima acquisizione’. Non è più semplice rimettere i voti con i numeri?” ha chiesto il leader della Lega.