Ottavo appuntamento dei Dialoghi a sinistra, il ciclo di incontri sull’attualità politica a partire dal nuovo libro di Goffredo Bettini, A sinistra, da capo (Edizioni Paper First).

A due giorni dalla chiusura delle regionali in Lazio e Lombardia, due sono i dati che emergono con chiarezza: il rafforzarsi del centrodestra e il calo della partecipazione al voto. Più complessa da interpretare, invece, la situazione della sinistra italiana. In particolare, pur nella sconfitta, il PD sembra aver tenuto. Prossimo passo decisivo: le primarie del 26 febbraio. Ne discutono Goffredo Bettini, tra i padri fondatori del partito democratico, e Miguel Gotor, assessore alla cultura di Roma Capitale. Modera Andrea Carugati, giornalista politico del Manifesto. Segui la diretta sul nostro sito e sui canali social del Fatto Quotidiano e di Paper First.