“Il gruppo del Ppe respinge fermamente le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull’Ucraina“. Dopo 36 ore si sveglia anche il Partito popolare europeo. Con un tweet il gruppo dell’Europarlamento di cui fa parte anche Forza Italia scarica l’ex presidente del Consiglio che un tempo è stato colonna portate del raggruppamento di centrodestra a Strasburgo. Quelle parole, scrive su Twitter il Ppe, “non riflettono la nostra linea politica. La Russia è l’aggressore, l’Ucraina è la vittima. Non cederemo alla narrazione di Putin e l’Ucraina può contare sul nostro pieno sostegno”. Le parole di Berlusconi, pur nell’imbarazzo raggelato, erano state derubricate in fretta sia dal governo Meloni sia dai vertici delle istituzioni europee. In tutti i casi il concetto è che “sono importanti i fatti” e la linea tenuta fin qui dall’esecutivo italiano. Un’argomentazione ribadita oggi dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini: “Non commento, ciascuno è libero di fare le sue affermazioni. La politica estera ha un chiaro segno” di difesa dell’Ucraina. Poi “l’obiettivo di tutti” è arrivare alla pace. Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito che “la maggioranza ha una linea molto chiara”. “Mi pare che abbiamo risposto: i governi, come i parlamenti, parlano con gli atti – dice Crosetto – Questo governo ha parlato con i decreti, con l’approvazione delle mozioni parlamentari, delle risoluzioni parlamentari: mi pare che ci sia una linea molto chiara sia da parte della maggioranza, sia da parte di una maggioranza molto più ampia all’interno del Parlamento”.

The EPP Group firmly rejects the remarks made by Silvio Berlusconi on Ukraine. They do not reflect our political line.

Russia is the agressor, Ukraine is the victim.

We will not give in to Putin’s narrative and Ukraine can count on our full support.#StandwithUkraine

