“L’appello dei colleghi tedeschi è ragionevole, completamente ispirato dalla logica del rispetto le leggi internazionali e le vite dei migranti”. Lo ha detto Marco Grimaldi, vicepresidente del gruppo Alleanza verdi e sinistra alla Camera, leggendo in Aula, durante la discussione del Decreto ong, la lettera nella quale 65 parlamentari tedeschi chiedono di non votare il provvedimento. Grimaldi ha chiesto ai deputati di riflettere sull’appello che arriva dal Bundestang. In una lettera scritta su proposta di Julian Pahlke (Verdi) e Hakan Demir (Spd), di cui riporta la Dpa, i parlamentari tedeschi chiedono ai colleghi italiani di “battersi per il rispetto senza riserve del diritto internazionale“. Sul decreto voluto dal centrodestra al governo c’è molta “preoccupazione”, si legge nel messaggio