Francesco Lollobrigida, ministro del governo e big di Fratelli d’Italia arriva presto al comitato elettorale di Francesco Rocca e subito commenta i primi risultati di Lazio e Lombardia “Dimostrano che il governo Meloni funziona” e liquida la scarsa affluenza come un problema del centrosinistra. Ma sulle polemiche scaturite dalle parole di Silvio Berlusconi contro il presidente ucraino Zelensky, Lollobrigida si mostra in difficoltà. Prende le distanze? “In ogni atto di governo noi siamo al fianco dell’Ucraina, non vedo quale distanze devo prendere da un partito. Credo sia opportuno che l’esegesi delle parole di Berlusconi sia fatta da Berlusconi o da quelli del suo partito”. Le affermazioni del ministro dell’Agricoltura, evidentemente in difficoltà, mostrano tutto l’imbarazzo che il leader di Forza Italia ha procurato all’interno del centrodestra.

“Non commento quello che è stato riportato dalla stampa – prova a dire Lollobrigida, provocando più di un sorriso tra i giornalisti – non ho avuto il tempo di vedere il video. Ovviamente non condividerei un cambio di opinioni sulla nostra fermezza in favore dell’Ucraina, ma non posso commentarlo perché, non avendo visto il video ma siamo fermamente al fianco dell’Ucraina. Non vorrei – conclude – che si stia parlando delle polemiche per non parlare della stravittoria del centrodestra e dell’affermazione del buon governo”.