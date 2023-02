Prime dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a due ore dalla chiusura dei seggi. “Sono molto contento e dico grazie ai lombardi che hanno saputo apprezzare il lavoro fatto”, ha detto Fontana uscendo dalla sede della Lega in via Bellerio a Milano dove ha seguito lo spoglio insieme al leader del Carroccio, Matteo Salvini. Fontana ha espresso anche soddisfazione per il risultato della sua lista civica e per il risultato generale della Lega.