In molti si sono chiesti cos’è quel segno rosso che Wax, concorrente della nuova edizione di Amici, ha sul volto. Ad alcuni sembra un tatuaggio a molti altri, invece, una cicatrice. E non è da escludere che sia quest’ultima l’ipotesi più vicina alla realtà. Pare infatti che il cantante si faccia ogni volta un taglietto sullo zigomo destro. A dimostrarlo sarebbe il colore sempre diverso che questo segno assume: a volte appare di un rosso intenso, altre volte invece sembra una ferita in fase di guarigione.

Su Twitter gli utenti si sono più volte chiesti: “Si riapre la cicatrice ogni puntata?”. Forse. Se si vanno a ricercare le foto di Wax prima del suo ingresso nella scuola di Amici si può notare come in alcune il segno non ci sia, mentre in altre sì. Potrebbe trattarsi di un segno distintivo del ragazzo che però in molti temono possa essere emulato dai giovani fan. Le ipotesi non sono state confermate ma sui social le persone sono sempre più convinte: “È ovvio che sia un taglio che si infligge”.