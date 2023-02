Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha votato a Roma nella scuola romana vicino Campo de’ Fiori. “Io ricordo che chi rimane a casa e non vota, lascia agli altri la scelta e non è bello per la democrazia. Quindi, quanti più voti ci saranno e maggiore sarà la democrazia”, ha detto uscendo dal seggio. “La Rai ha bisogno di una riforma profonda e speriamo che, invece di raccogliere le polemiche, si approfitti per una riforma seria dell’emittente”, ha concluso parlando delle polemiche scoppiate nel post Sanremo.