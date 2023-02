Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha votato presso il seggio vicino la Fontana di Trevi. “Bisogna andare a votare e mi auguro in modo libero e consapevole. Quindi, non per appartenenza o perché te lo dice il capitano di turno. Votiamo pensando che la Regione è nostra”, ha detto entrando al seggio. “Come passerò la giornata? Andando a vedere la mostra ai Musei Capitolini sulla Roma repubblica, possibilmente con i miei figli se riesco a trascinarli fuori di casa”, ha concluso.