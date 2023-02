L’esercito israeliano ha ucciso questa mattina un 14enne palestinese durante un’incursione nel campo profughi di Jenin, nella Cisgiordania del nord. Il ragazzino si chiamava Qusay Waked ed è morto in ospedale dopo essere stato colpito all’addome dai proiettili dei soldati. Nel corso dell’operazione sono stati feriti altri due giovani palestinesi, che sono ora ricoverati. L’obiettivo del raid era Jibril Zubeidi, che è stato arrestato, hanno detto le autorità israeliane e palestinesi. Si aggrava così di giorno in giorno la spirale di violenza nel paese. Ieri un 27enne palestinese è stato ucciso con un colpo alla testa sparato da un colono a Salfit ed è morto anche il secondo bambino israeliano travolto da un auto lanciata intenzionalmente da un palestinese contro le presone in attesa di un bus a Gerusalemme. Da inizio 2023 sono morti 44 palestinesi e 10 israeliani.