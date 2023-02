Scoprire di avere un tumore non è mai una bella notizia, ma riuscire a scoprirlo in tempo può davvero fare la differenza. Lo sa bene Helen Bender, una ragazza 26enne di Mobile (Stati Uniti) che su TikTok – dove conta più di 520mila ‘mi piace’ – ha raccontato di aver scoperto di avere un cancro grazie ad un trend (ovvero un video popolare che diventa virale e viene riproposto da migliaia e migliaia di persone). Andiamo con ordine. La storia, riportata dal Daily Mail, è la seguente: Helen stava seguendo il trend del gua sha massage – un massaggio al viso per renderlo più ‘scolpito’ – su TikTok quando si è accorta di avere qualcosa sotto al collo. “Ecco la progressione del mio tumore al collo che è cresciuto nel corso dell’anno scorso – scrive lei a corredo di un filmato in cui scorrono le immagini del brutto male -. In realtà l’ho scoperto mentre facevo il Gua Sha al collo. A questo punto ho pensato che fosse un linfonodo, ma in 3-4 mesi era diventato sempre più grande, avevo difficoltà a deglutire e pizzicava molto. Fortunatamente la medicina sta progredendo ma se io non fossi andata dal medico quando l’ho fatto, sicuramente adesso non sarei qui. Per favore fatevi sempre controllare, organizzatevi e prendete appuntamenti dagli specialisti periodicamente”.

Grazie ad una visita da un oncologo, Helen ha scoperto di avere un tumore, il melanoma, al quarto stadio: “Ricordo di avere di essere rimasta sconvolta quando il medico mi ha riferito la mia condizione clinica – ha continuato a spiegare lei -. Avevo effettivamente notato di aver perso del peso, ma non mi ero resa conto di cosa potesse trattarsi”. Come riportato dalla testata britannica, in precedenza le era stato diagnosticato un melanoma, ma il neo canceroso sulla schiena era stato rimosso e da allora era in remissione. I medici le avevano detto di sottoporsi a controlli ogni anno nel caso in cui il cancro si fosse ripresentanto, ma la signora Bender ha ammesso di aver saltato il suo ultimo appuntamento. Poi aveva prenotato una scansione di follow-up per l’inizio di maggio 2022, subito dopo un viaggio di famiglia di dieci giorni in Italia. Mentre era qui, nel nostro Paese, ha notato un altro nodulo sospetto sulla sua spalla.

Appena tornata a casa, è andata a fare una scansione completa del corpo e, in tempi brevissimi, è stata richiamata in clinica dai medici: “Stavo facendo delle commissioni e mi hanno detto di entrare immediatamente, che era urgente”. “Sono andata, mi sono seduta e il dottore mi ha detto la diagnosi – il suo racconto -, ricordo che avevo uno sguardo perso, vuoto. Gli ho chiesto quanto tempo mi restasse da vivere e lui mi rispose che qualcuno era venuto da lui in una situazione simile ed era morto in 6 settimane”. La malattia, purtroppo, si era diffusa in altre zone del corpo. Ad inizio giugno scorso, la ragazza ha iniziato un percorso presso il Mitchell Cancer Institute di Mobile, in Alabama.

A distanza di 8 mesi, la situazione è migliorata tanto che Bender si è detta positiva per il proprio futuro: “È stato doloroso – ha detto lei -. Era difficile vedermi allo specchio, i muscoli mi facevano male. La gente mi fermava per strada e mi diceva che pregava per me”. Adesso la giovane statunitense è tornata a vivere, anche se ancora non è completamente guarita: “Quando vado a fare la terapia, sto male durante la giornata, ma poi per il resto della settimana sono in grado di lavorare e uscire con i miei amici. Ho un altro anno e mezzo di cura davanti, poi i medici prevedono che andrò in remissione in meno di 24 mesi. L’unica cosa che desidero adesso è convincere le persone ad andare alle visite mediche”, ha infine concluso lei.