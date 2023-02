È morto a soli 34 anni l’attore Cody Longo, protagonista della serie tv Hollywood Heights – Vita da popstar, trasmessa in Italia da Mtv. A dare notizia del decesso è la moglie Stephanie che al New York Post fa sapere: “Cody era tutto il nostro mondo. I bambini e io siamo a pezzi, devastati. Era il papà migliore. Ci mancherà per sempre”. Longo era papà di 3 figli di 7, 5 e 1 anno. Al momento le dinamiche del decesso sono poco chiare, ma la famiglia fa sapere che da tempo l’attore combatteva contro problemi di alcol e droga. La morte è avvenuta in un residence ad Austin, in Texas. Gli agenti, allertati dalla moglie che non riusciva a mettersi in contatto con lui, hanno forzato l’ingresso trovando Longo senza vita nel letto.

Cody Longo, che nel 2020 era stato arrestato per violenze domestiche, in Hollywood Heights – Vita da popstar interpretava la rock star Eddie Duran. Nel suo curriculum anche la partecipazione a numerose serie tv, da Csi a Nashville fino alla soap Il tempo della nostra vita.