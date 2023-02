Nuovo caso di shock anafilattico a Merate, in provincia di Lecco, dopo la morte della 21enne allergica ai latticini che a Milano aveva mangiato un tiramisù vegano. Questa volta a scatenare la reazione allergica è stato un cornetto artigianale alla crema mangiato da una studentessa di 23 anni che, dopo averlo ingerito, ha accusato un’improvvisa e violenta reazione allergica, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale. È solo grazie al tempestivo intervento dei medici, che le hanno somministrato una dose di adrenalina e l’hanno intubata per liberare le vie respiratorie, che la ragazza è riuscita a salvarsi.

Quando è arrivata all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, ricostruisce Il Giorno, la giovane aveva infatti i battiti altissimi e non riusciva a respirare a causa della gola gonfia. Dopo l’intervento si è ripresa velocemente, ma i dottori le hanno raccomandato di rimanere sotto osservazione.

La ricostruzione fornita dai presenti dice che la 23enne era al bar con amici e ha ordinato una brioche alla crema, come aveva fatto spesso. Prima di quel giorno non aveva mai avuto reazioni allergiche di questo tipo. Dopo aver ingerito il dolce, si è sentita subito male e sono stati necessari i soccorsi. Dopo essersi completamente ripresa, è stata dimessa senza conseguenze. Adesso sta svolgendo i test allergici per capire quale potrebbe essere l’ingrediente che ha scatenato la forte reazione.