Momenti di tensione tra la Polizia e gli attivisti dei movimenti di lotta per la casa, che oggi hanno sfilato da piazza dell’Esquilino a piazza del Campidoglio per il diritto all’abitare. Il corteo si è arrestato a Piazza Madonna di Loreto dove la Polizia era schierata dietro le transenne, forzate poi dai manifestanti. Secondo momento di tensione in piazza del Campidoglio, dove alcune persone sono state manganellate.