Addio a Melinda Dillon. L’attrice 83enne sarebbe deceduta il 9 gennaio scorso, ma solo ora è trapelata la notizia. Ignote per ora le cause della scomparsa. Melinda conobbe la fama a partire dagli anni Settanta, quando interpretò Julian Guiler, la mamma del bambino rapito nel film di fantascienza di Steven Spielberg Incontri ravvicinati del terzo tipo. La consacrazione arrivò poi con il classico natalizio A Christmas Story nel quale vestì i panni di madre di Peter Billingsley. L’ultimo lavoro sul grande schermo è stato, nel 2007, Reign Over Me di Mike Binder.