“La strategia sin qui perseguita di invio di armi a oltranza ci sta consegnando a un vicolo cieco, quello dell’escalation che ci sta portando a un passo dal precipizio e dalla deflagrazione nucleare. L’ulteriore passo è l’invio di truppe e di uomini, stiamo entrando in guerra e i nostri governanti non ce lo dicono” e “i Paesi europei vanno in ordine sparso, non c’è una strategia politica per la pace” mentre si continuano “a drenare risorse che servirebbero a famiglie e imprese, invece no, tutto destinato al comparto bellico”. A dirlo, in una diretta Facebook, è stato il presidente del M5s, Giuseppe Conte. “A noi tutto questo sembra una strategia insidiosa e fallimentare e il governo Meloni segue in tutto e per tutto le orme del governo Draghi. Ci avrebbe potuto avvertire in campagna elettorale che questa era la strada. Ci ha prospettato un’Italia sovrana, un’Italia che alza la testa invece è la solita Italia che segue supina le decisioni prese altrove”.