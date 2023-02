Fratelli d’Italia che parla di “inchino ai mafiosi” dei parlamentari del Pd. Il Partito democratico che annuncia querele e richieste di risarcimento danni. E poi il piano più politico, che si abbatte progressivamente e con forza crescente su Palazzo Chigi, e in particolare il bassissimo profilo (eufemismo) di Giorgia Meloni. È sul caso di Alfredo Cospito – l’anarchico in sciopero della fame contro il 41-bis – che maggioranza e opposizione continuano a scontrarsi in un muro contro muro, dal quale la presidente del Consiglio sta cercando – finora con successo – di rimanere fuori. “Fa rumore il silenzio di Meloni che anche ieri ha dribblato la conferenza stampa dopo il CdM sul ddl sull’autonomia”, twitta il leader del M5s Giuseppe Conte. “Timore di rispondere su Donzelli-Delmastro o di intestarsi la norma “Spacca-Italia”? L’ultima volta che ha risposto in conferenza ai giornalisti risale al 2022…”, attacca.

L’ulteriore round tra Fratelli d’Italia e Pd si è aperto con le parole del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove che, come noto, è finito nell’occhio del ciclone per aver riferito al compagno di partito Giovanni Donzelli le informazioni che poi quest’ultimo ha usato per il suo intervento in Parlamento (quello che per sintesi si concludeva con: il Pd sta con lo Stato o con la mafia?). Delmastro oggi ha parato al Biellese, giornale della sua città, ha parlato di “inchino ai mafiosi” fatto dai parlamentari del Pd in visita al carcere di Sassari dov’era rinchiuso Cospito. “Prima di parlare con me, dovete parlare con loro”, ha detto l’ideologo anarchico, indicando le celle di Francesco Di Maio, Franco Presta e Pietro Rampulla, tre mafiosi irriducibili suoi compagni di reparto al 41-bis. “Una richiesta che la delegazione del Pd non ha rifiutato, accettando di parlare con i criminali”, attacca Delmastro. Walter Verini, Debora Serracchiani, Andrea Orlando e Silvio Lai hanno confermato in varie sedi di aver scambiato qualche frase con i detenuti.

Da qui la reazione dei democratici: “Gli uomini della Meloni continuano a diffamare il Pd – intervengono fonti del Nazareno – Lo fanno per nascondere le gravissime responsabilità di Delmastro e Donzelli che hanno divulgato informazioni sensibili e riservate. Lascino i propri incarichi perché hanno dimostrato di non esserne all’altezza e, se non lo fanno loro, glielo faccia fare Giorgia Meloni, che non può continuare a coprire questi comportamenti”. I parlamentari dem annunciano tra l’altro che “presenteranno querele e richieste di risarcimento danni nei confronti del sottosegretario Delmastro Delle Vedove e di Giovanni Donzelli per le gravi affermazioni ripetutamente effettuate in diversi contesti, diffamanti e lesive dell’onorabilità dei parlamentari Pd e offensive della loro storia”. E in una nota anche le capogruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani chiamano in causa la premier: “Giorgia Meloni non può fare due parti in commedia, da un lato la presidente del Consiglio che chiede unità dello Stato contro violenza e minacce e dall’altro il capopartito che, continuando a tacere, mostra di approvare e condividere questo attacco senza precedenti al principale partito di opposizione, fatto di cui si assumerà tutta la responsabilità politica”.

Sulla vicenda della visita al carcere di Sassari i deputati del gruppo di Fratelli d’Italia hanno presentato un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia Carlo Nordio: “Le notizie riportate dal Fatto Quotidiano gettano una luce inquietante sulla vicenda della protesta di Cospito e della visita da lui ricevuta in carcere dagli esponenti del Partito democratico”, si legge nell’atto a prima firma del capogruppo Tommaso Foti, che, riassumendo il contenuto dell’articolo, chiede a Nordio “di quali elementi disponga in merito ai fatti esposti e quali iniziative intenda assumere al fine di scongiurare pericolosi sodalizi tra criminalità organizzata e terrorismo”. È da ricordare infatti che lo stesso giorno della visita dei parlamentari in carcere – il 12 gennaio 2023 – Cospito veniva ascoltato conversare durante l’ora d’aria con il camorrista Di Maio su una strategia “politica” per arrivare all’abolizione, per tutti, del regime di carcere duro.

Ad attaccare il Pd anche il vicecapogruppo del partito di Giorgia Meloni al Senato, Raffaele Speranzon: “È passato un giorno dall’indiscrezione del Fatto Quotidiano sulla visita da parte dei deputati Dem Serracchiani, Orlando, Verini e Lai a boss mafiosi al 41-bis su indicazione del terrorista Alfredo Cospito. La circostanza non solo non è stata smentita, ma persino confermata, di fatto, dai diretti interessati. È oltremodo grave che né Bonaccini né la Schlein e nemmeno gli altri esponenti apicali del Pd abbiano speso una parola. Ci dicano dalla segreteria del Nazareno: sono a favore o contro il 41-bis? Condividono il contenuto dei tweet al riguardo di Andrea Orlando? (in cui l’ex ministro chiede di revocare il carcere duro a Cospito, ndr)”.