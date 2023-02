I sottosegretari alla Giustizia Andrea Delmastro (Fratelli d’Italia) e Andrea Ostellari (Lega) saranno posti sotto scorta per le tensioni intorno al caso di Alfredo Cospito. Entrambi infatti sono considerati potenziali obiettivi delle azioni che i movimenti anarchici hanno in programma per sostenere lo sciopero della fame del loro compagno al 41-bis. La decisione ufficiale sarà presa il prossimo 10 febbraio dal prefetto di Roma: da giovedì, però, ai due esponenti di governo è già stata assegnata una “tutela temporanea” che consente loro di muoversi su un’auto blindata, accompagnati da uomini delle forze dell’ordine. A entrambi sono state fornite indicazioni sui luoghi “sensibili” da evitare ed è stata raccomandata accortezza nell’aprire buste.

Giovedì Cospito è stato visitato nel centro clinico carcere di Opera dalla presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, e dalla giudice Ornella Anedda: a quanto si è saputo, la Sorveglianza sta effettuando d’ufficio un controllo costante delle condizioni di salute del 55enne, che da qualche giorno ha deciso di sospendere anche l’assunzione di integratori. Il monitoraggio da parte dei magistrati si basa anche sulle relazioni sanitarie dei medici del penitenziario.

“Non c’entro nulla con la mafia, voglio che venga cancellato il 41-bis per tutti perché è uno strumento che toglie le libertà fondamentali, ho visto mafiosi che sono anziani e malati, persone non più pericolose”, ha detto Cospito – secondo l’Ansa – ha chi ha avuto modo di vederlo in queste ore. E ha fatto pervenire al Dap (il dipartimento carceri del ministero della Giustizia) una dichiarazione in cui esprime la volontà che non si proceda ad alimentarlo in modo forzato, nel caso in cui le sue condizioni peggiorassero a tal punto da renderlo incosciente. Da quanto si è saputo, è la prima volta – almeno a Milano – che viene fatta una dichiarazione di questo tipo da parte di un detenuto in sciopero della fame.