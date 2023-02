“Salario minimo e reddito di cittadinanza sono due battaglie del M5s? Mi auguro che le faremo insieme queste grandi battaglie, in Parlamento e nel Paese, perché sono battaglie giuste. Questo governo se l’è presa subito con i poveri anziché contrastare la povertà. Il reddito va difeso da questo attacco delle destre. Sul salario minimo tutte le opposizioni hanno proposto una mozione, non approvata dalla maggioranza ma non ci dobbiamo fermare”. Così Elly Schlein, candidata alle primarie del Pd a margine dell’evento “Bisogna cambiare. Davvero” a Roma.