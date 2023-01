Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati da poco genitori del piccolo Noa Alexander e, come si vede dalle tante immagini che condividono sui social, sonopiù affiatati che mai. Eppure qualcosa avrebbe potuto minare il loro rapporto: è stata la stessa “iena” Corti a raccontare in un servizio andato in onda nell’ultima puntata de Le Iene questo retroscena, rivelando come – proprio subito dopo il parto – lui abbia fatto uno scherzo alla compagna rischiando di essere lasciato dalla neomamma. “Avevamo stabilito che se fosse stato maschio il nome lo avrebbe scelto lei. A me piaceva Noah, a lei Alexander, però alla fine ha scelto di chiamarlo Noa Alexander, imponendomi però di togliere l’h finale dal nome“, ha raccontato Corti spiegando di aver fatto quindi credere a Bianca Atzei di averlo registrato con l’acca, procurandosi con un falso certificato di nascita. La cantante, già molto provata dal parto, è sbottata e i due hanno avuto una discussione che è culminata con la cantante che lo ha “minacciato”: “Fino a quando non mi scoccio e ti mando a f***“. Temendo il peggio a quel punto Corti le ha rivelato lo scherzo, confessando che era stato tutto organizzato con la redazione de Le Iene. “Ma anche ora dovete rompermi le p***“, ha sentenziato lei tra le risate. Tutto è bene quel che finisce bene.