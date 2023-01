Lui si chiama Tommy Agosta e ha deciso di rifiutare 100mila euro per il suo taxi, una Fiat Ulysse. L’incredibile offerta era arrivata da un principe saudita, ma il tassista ha deciso di rifiutare perché quell’auto per lui rappresenta molto di più: sul veicolo infatti ci sono circa 170 autografi di calciatori e dirigenti della Juventus.

L’incredibile vicenda è stata raccontata da Agosta a Studio Aperto: da tempo il tassista si fa trovare alla Continassa e non solo per raccogliere le firme dei bianconeri. Così il suo taxi è diventato un “reperto storico”, almeno per i tifosi bianconeri. Tra la carrozzeria e gli interni si trovano gli autografi di Buffon e Cannavaro, di Ronaldo e Dybala, perfino di Platini e Gianni Agnelli. Per questo si è accorto di lui anche il principe di Riad, che ha provato a formulare la sua offerta. Rispedita al mittente.